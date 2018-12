lo scoiattolo in festa – Tra matrimoni e compleanni, la festa più desiderata è qui

Avete mai desiderato di affidare a qualcun altro l’organizzazione delle feste per i vostri bambini, o l’animazione del vostro matrimonio, dalla musica all’allestimento passando anche attraverso i tanti servizi necessari prima di arrivare al fatidico “Sì”? Bene, in questo caso, in via Negarville esiste lo Scoiattolo in Festa, molto più di un negozio, una vera società di servizi in grado di occuparsi di tutto quando si tratta di fare baldoria. E questo è proprio il momento giusto dato che il Natale segna l’inizio dei grandi preparativi in vista delle nozze che si terranno fra la primavera e l’estate.

«Siamo in grado di occuparci di tutto noi – spiega Miriam Pirani – della musica, del dj, dell’animazione e dell’allestimento dei luoghi dove gli sposi desiderano festeggiare. E se fosse necessario, abbiamo una rete di collaboratori anche per altre esigenze: bomboniere, fiori etc.».

Dai grandi ai piccini, lo Scoiattolo in Festa è specializzato anche in feste a tema. Colori, palloncini, torte, gadget, caramelle e tante gioia. Insomma, tutto ciò che rende felice un bambino nei suoi momenti più importanti. Qui si realizzano composizioni con palloncini di personaggi a tema, numeri e colori personalizzati, creando uno scenario fantastico per ogni festa.

Indirizzo: via Negarville 25/d,

Telefono: 011.3913189 .

Orario: 9-13; 15,30-19,30 (aperti anche il 23 e 24 dicembre).