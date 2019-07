Lo sconfitto ricorda il vincitore. Così Jesse Owens rivive in teatro

Il 4 agosto 1936 Berlino è in fermento: le Olimpiadi in corso vedono, infatti, la presenza del cancelliere Adolf Hitler tra gli spalti dell’Olympiastadion, maestosa e accattivante “macchina di propaganda” costruita dal regime al fine di ottenere consensi e veicolo ideale di una battaglia ideologica insensata e feroce. Lo scopo della manifestazione era, appunto, quello di dimostrare la presunta supremazia della cosiddetta “razza ariana”, perfettamente incarnata dal 23enne Luz Long, studente di legge e atleta talentuoso, la cui velocità fu, tuttavia, inaspettatamente contrastata dalla prontezza di un giovane afroamericano proveniente da una povera famiglia dell’Alabama: Jesse Owens.

Il velocista e lunghista statunitense cui sarà dedicato “JC – La storia di Jesse Owens”, spettacolo curato dall’Accademia dei Folli e in scena questa sera, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, nella cornice della rassegna teatrale-musicale “Scena 1312”.

Sul cui palco si snoderà, dunque, una storia intensa e autentica, emblema di emancipazione e autoaffermazione, la cui narrazione sarà affidata proprio al rivale del suo protagonista, lo stesso Luz Long, legato, nonostante le discriminazioni e le tarpanti aspettative, da un profondo rapporto di amicizia con il campione di Oakville. Celebre è, infatti, l’episodio che vide il tedesco avvicinarsi a quest’ultimo in occasione dell’ultimo salto valido per accedere alla finale: piegato dai numerosi sforzi, Owens incontrò diverse difficoltà nel corso delle qualificazioni per il salto il lungo, a supplire le quali giunse il suo avversario/amico Long, che oltre a manifestargli la sua stima (con la celebre frase «Uno come te dovrebbe essere in grado di qualificarsi a occhi chiusi»), gli rivelò anche il punto di stacco ideale per effettuare un salto idoneo, indicandolo con un fazzoletto bianco posto accanto alla pedana. Un aiuto che si rivelò, dunque, fondamentale, consacrando Jesse come il protagonista indiscusso delle Olimpiadi 1936 e “l’uomo dei record”, in quanto vincitore di quattro medaglie d’oro nei 100 metri, nel salto in lungo, nei 200 metri e nella staffetta 4×100.

Lo spettacolo vede la regia di Carlo Roncaglia e la sceneggiatura di Cristiano Ragab. Inizio alle 21; 15 euro intero, 10 euro ridotto.