Lo scrittore Andrea Camilleri ricoverato dopo un infarto: è in rianimazione al Santo Spirito di Roma

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, 93 anni, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito ad un arresto cardiaco e si trova ora nel reparto di rianimazione.

LA NOTA DELL’OSPEDALE

Regista e sceneggiatore, nonché autore della nota saga dei gialli del commissario Montalbano, Camilleri, ha reso noto la Asl Roma 1 in un comunicato, “è stato ricoverato questa mattina alle ore 9,15: è arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”.

ALLE 17 IL BOLLETTINO MEDICO

Lo stesso nosocomio capitolino rilascerà un bollettino medico alle 17 sullo stato di salute dello scrittore. Camilleri si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino.