Lo sdegno e la condanna

L’immagine mi ha ferito al cuore. C’è un infermiere coperto da una sorta di mantellina di plastica leggera, quasi trasparente, ai piedi, legati a metà polpaccio sacchi dell’immondizia che dovrebbero sostituire i calzari. Sono queste “le protezioni” abituali, purtroppo, con cui si affronta questo virus maligno con tutti i rischi connessi non solo alla salute del personale sanitario, ma anche della triste possibilità del contagio. Che può colpire i famigliari di chi è in prima linea o pazienti che il Covid 19 non lo hanno ancora.

L’allarme o meglio l’ennesimo, drammatico, grido di aiuto arriva dagli ospedali e lo fa proprio Giuseppe Summa, segretario territoriale del Nursind Torino che in queste ore sta approntando gli esposti alla magistratura contro questo dissennato sistema sanitario che si sta trasformando in una macchia per tutti noi. A cominciare dalla politica che annuncia e promette, ma poi non riesce a garantire i presidi più elementari. Così al grido di dolore si aggiunge la rabbia mentre scorrono i numeri, sempre più inquietanti della pandemia. Fermiamo chi fa le scorribande nei parchi e multiamo le casalinghe che si fermano a salutare un’amica affacciata al balcone, ma siamo inefficienti sul fronte della malattia. Laddove il governo dovrebbe far sentire la propria presenza.

Già perché è sul fronte che si beccano le pallottole, o ci si ammala fino a rischiare la vita come in questi reparti dove si lavora fino a 16 ore al giorno. Vi sembra possibile che in ospedale si debba leggere un cartello con su scritto “utilizzare le buste nere come copri scarpa”? O si arrangino le mascherine con elastici presi negli uffici? Che gli scafandri siano dei fogli di plastica e il disinfettante sia vuotato in una mezza bottiglia di minerale? Temo che il quadro che se ne ricava vada ben oltre l’eventuale intervento della magistratura. La condanna è già scritta nei nostri cuori.

