Lo show di “50 sfumature di rosso”

Prima il buio. Poi, a riflettori accesi, tutto si svolgerà al chiaro di una sola luce, la luce rossa. Il sabato sera adulto del Quasar Main Club (corso Vittorio Emanuele II 21) lascerà i suoi ospiti letteralmente a bocca aperta. Per la prima volta, infatti, un party spettacolo porterà in scena la terza pellicola scandalo diretta da James Foley, “50 sfumature di rosso“, in una serata in perfetta sintonia tra il film, quale evocazione carnale dell’amore, e il colore rosso, per antonomasia, colore della passione. Una discoteca, tre sale. Tutto si svolgerà in quella più grande, dedicata alla musica commerciale.

A partire dall’una di questa notte, sulle note della colonna sonora di “Fifty shades freed”, un ragazzo e una ragazza, nelle vesti di Christian Grey e Anastasia Steele, in un contesto privo di volgarità, inizieranno a riprodurre dal palco alcune delle scene più significative del film. Ad accompagnarli nella rappresentazione la proiezione sul maxi schermo di spezzoni tratti proprio dal lungometraggio, uscito nella sale nel febbraio scorso, e la musica commerciale.

Ogni cosa, dall’allestimento, alla scenografia e, persino, la coreografia avranno come filo conduttore il rosso fuoco. «Ci saranno tre laser – spiega l’organizzatore Roberto Di Crescenzo, dell’agenzia Torino nel Mondo – a creare un gioco di luci molto forte e potente. In più, 170 palloncini rossi, montati sul lampadario del locale e raccolti in una retina, verranno fatti cadere a cascata sul pubblico nel momento in cui tutto avrà inizio». Nessun dettaglio sarà lasciato al caso. Per questo motivo numerose maschere e mascherine color scarlatto andranno ad addobbare le pareti della sala, anch’essa totalmente tematizzata. «Dopotutto – conclude Di Crescenzo – in questa serata a farla da padroni saranno la passione, il fuoco e l’amore. Un evento capace di portare al coinvolgimento e all’appagamento di tutti e cinque i sensi».

L’apericena inizierà, come sempre, alle 21. Dalle 23 la sala grande sarà animata dalle sonorità revival anni ’80 e ’90 per lasciare spazio, dall’una in poi, alla musica da discoteca. Il “la” che darà inizio al party spettacolo vero e proprio.