Lo show va on line e “finalmente” si paga

Certo, non sarà la stessa cosa che essere in teatro, ma vedere lo spettacolo in streaming, da casa, presenta anche alcuni vantaggi: niente distanziamento, niente mascherine e poi costa meno. Ad esempio il concerto “De – west – Deserti immaginari per lupi solitari” di Luca Morino dei Mau Mau, quarto appuntamento della rassegna “Solo in teatro” della Fondazione Cirko Vertigo, verrà trasmesso in diretta sul web sabato prossimo alle 21 sulla piattaforma Nice al prezzo di 3,50 euro, mentre “Il servo astuto” da Plauto, la nuova bomba comica firmata Mesturino-Angione, messo in scena dai beniamini della Compagnia Torino Spettacoli, programmata sempre in streaming per giovedì 19 novembre alle 21, sarà fruibile con biglietto virtuale di 12 euro, ridotto a 9 per gli under 26, gli over 60, i convenzionati e gli abbonati di Torino Spettacoli (la replica del giorno successivo alle 10 del mattino avrà un costo di soli 5 euro). Il teatro, al tempo del Covid, si reinventa per non morire e mantenere così il contatto con il pubblico.

