Con lo smog alle stelle torna lo smart working. E si fermano gli Euro 5

Lo smart working come misura antismog per abbattere le concentrazioni di emissione nocive prodotte dai veicoli più inquinanti, accompagnata dallo “stop” ai diesel Euro 5 dopo dieci giorni di sforamenti al limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 nell’aria. Queste le principali novità che potrebbero essere introdotte dall’ordinanza autunnale che stanno predisponendo Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Le Regioni del Bacino Padano, inoltre, hanno scritto al Governo per chiedere la possibilità di far ricorso al “lavoro agile” anche nel settore privato, oltre che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche per cui già il decreto Rilancio aveva previsto la rotazione al 50% fino al prossimo 31 dicembre, con la possibilità di alzare la soglia al 60% a partire dal 2021. Un provvedimento, su quest’ultimo fronte, che è stato firmato deliberato ieri dalla Giunta della Regione per i propri dipendenti: negli uffici rientreranno 100 tra dirigenti, direttori e 900 impiegati tra posizioni operative e alte professionalità, a cui si aggiunge il 50% in presenza del personale dipendente non dirigente, mentre il restante 50% proseguirà con formule di smart working che consentono comunque di lavorare in presenza uno o più giorni della settimana.

