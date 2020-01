Lo smog non accenna a calare, da mercoledì rischio “semaforo rosso” a Torino per i diesel Euro 5

Lo smog non accenna a calare. Anzi, dalle previsioni arrivano ben poche speranze di un repentino cambiamento meteorologico. La Smi (Società Meteorologica Italiana) ipotizza infatti che il blocco anticiclonico possa resistere per tutto il mese di gennaio. Arpa Piemonte, dal canto suo, prevede un abbassamento delle minime in pianura, dai 12-13 gradi di oggi agli 8-9 e qualche nuvola in transito martedì ma senza portare piogge.

BLOCCO CIRCOLAZIONE DA MERCOLEDI’?

Morale della favola: è probabile che a Torino, a partire da mercoledì, possa scattare lo stop alla circolazione, previsto nel caso in cui dovessero essere raggiunti i 10 giorni consecutivi con una concentrazione di polveri sottili (Pm10) nell’aria di oltre 50 microgrammi al metro cubo.

STOP ANCHE AGLI EURO 5

In caso di stop, il “semaforo rosso” potrebbe scattare, questa volta, anche per i diesel Euro 5 immatricolati prima dell’1 gennaio 2013. Il blocco totale degli Euro 5, invece, scatterà solo dopo 20 giorni di superamento consecutivo del valore di 50 mcg. In ogni caso ogni eventuale decisione sarà presa martedì mattina.

POLVERI SOTTILI: PICCO A CAPODANNO

Nel frattempo restano i dati sull’inquinamento atmosferico registrati delle centraline del capoluogo piemontese che riferiscono di 9 giorni consecutivi con oltre mcg di polveri sottili presenti nell’aria. Il picco è stato registrato alla stazione Torino Rebaudengo dove a Capodanno sono stati toccati i 102 mcg.