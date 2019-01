Lo smog non scende: controlli inesistenti e multe col lumicino

Dal Comando di via Bologna, seppur a denti stretti, lo ammettono. «I controlli che possiamo mettere in campo sono pochi, almeno con le risorse che abbiamo». Ragion per cui, a meno di ventiquattro ore dall’accensione del “semaforo rosso” che ha fermato la circolazione di 220.249 veicoli diesel Euro 5 immatricolati prima del 2013 e benzina Euro 1 a Torino e in altri undici Comuni dell’area metropolitana, saranno «una manciata» le contravvenzioni elevate a chi ha violato i blocchi al traffico privato. Presto per numeri ufficiali, «un riscontro effettivo lo si avrà nei prossimi giorni» assicura la municipale, così come si dovrà attendere almeno fino a domani per capire se il livello di micropolveri nell’aria è effettivamente peggiorato, così come indicherebbero le previsioni dell’Arpa che, ancora lunedì, indicavano 72 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria, con una tendenza che potrebbe avere alzato l’asticella oltre la soglia di 75 microgrammi per metro cubo, già nella giornata di ieri.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++