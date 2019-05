Lo spaccio si fa in macchina: pusher e autista nella rete della polizia

Pusher e…autista nella rete della polizia. I due, un gabonese di 37 anni ed un italiano di 32, entrambi con precedenti alle spalle, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Rivoli con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Già nei giorni scorsi, le forze dell’ordine avevano monitorato alcuni punti “caldi” compresi tra le città di Rivoli, Collegno e Grugliasco a caccia di spacciatori. Fino a quando, ieri mattina, l’insolita coppia non è caduta in trappola, in corso Francia, a Collegno.

LO SPACCIO AVVENIVA IN AUTO

Il gabonese, proveniente da Torino, con tanto di autista, è stato visto rifornire, soprattutto al mattino, i vari clienti che erano lì, in attesa del passaggio della vettura. Così come accertato dagli investigatori, la cessione della droga avveniva, generalmente, nell’auto che poi proseguiva il suo giro con il consumatore a bordo. Quest’ultimo, una volta effettuato lo scambio, veniva fatto scendere successivamente, in un altro punto della città. A volte, per il pagamento della “roba”, gli spacciatori accettavano anche i ticket restaurant.

DROGA E SOLDI A A BORDO

Ieri mattina, quando i due sono stati arrestati, i poliziotti hanno trovato nella loro macchina una settantina di dosi stupefacente tra cocaina ed eroina e denaro contante, probabile provento dell’attività illecita. A seguito di accertamenti, lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale. A suo carico aveva anche un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro.