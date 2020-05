Lo spettacolo deve continuare: MiTo andrà in scena all’aperto

Guardano al futuro Torino e Milano, il Piemonte e la Lombardia, le due regioni maggiormente colpite dal coronavirus e, per questa ragione, non ancora fuori dall’epidemia. Ma non importa, non ci si può fermare e, arrivati a questo punto, lo spettacolo deve continuare, uniti. Ed è così che ieri è giunta da parte dei Comuni delle due città la notizia ufficiale che MiTo SettembreMusica si farà. La sua quattordicesima edizione si svolgerà dal 4 al 19 settembre 2020 a Torino e a Milano, sfruttando gli spazi esterni così come dettano le linee guida del Governo.

«Ci auguriamo che l’edizione 2020 di MiTo SettembreMusica possa rappresentare per le due città unite un primo passo verso una ripresa che avvenga anche attraverso la cultura. Quest’anno privilegeremo le sedi all’aperto, secondo le indicazioni per le misure di contenimento del contagio, perché il festival possa svolgersi in sicurezza per il pubblico, per gli artisti e per il personale coinvolto nell’organizzazione». Addio, quindi, tranne qualche eccezione come potrebbe avvenire per le inaugurazioni, ai grandi palcoscenici, il Regio da una parte e il Teatro alla Scala dall’altra, agli auditorium e ai conservatori. E spazio, quindi, a cortili, piazzette e qualsiasi altra area idonea ad ospitare concerti in massima sicurezza.

L’estate, con l’avvio a breve di una serie di eventi a cielo aperto (come si usava fare ai tempi dei Punti Verdi), rappresenta per Palazzo Civico l’occasione per sperimentare un intero cartellone con i palcoscenici outdoor. Se tutto andrà bene, dopo questi quasi tre mesi di silenzio, musica e spettacoli sono pronti per una lunga stagione che grazie a MiTo finirà a metà settembre. «Abbiamo scelto di portare avanti, nonostante il quadro difficile – spiegano ancora gli assessori – un festival che mette insieme le città di Torino e di Milano e che offre la possibilità ai cittadini di condividere l’esperienza della musica dal vivo, con un programma che, pur nelle mutate condizioni produttive, sarà di altissimo livello».

Un livello che lo scorso anno ha fatto registrare, infatti, 74 mila presenze e 50 concerti sold out, sui 128 in totale, e molti altri appuntamenti vicini al tutto esaurito. «Perché scatti la magia, durante un concerto, bisogna che salgano sul palco artisti generosi, creativi, appassionati . aveva commentato il direttore artistico Nicola Campogrande – Ma è anche necessario che i musicisti trovino davanti a loro un pubblico accogliente, autenticamente desideroso di ascoltare. È ciò che è accaduto a MiTo SettembreMusica, quest’anno». E che, si spera, accadrà a maggior ragione anche il prossimo settembre.