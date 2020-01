Lo spostamento del Barattolo? «È la nostra sfida più grande»

Dal recente spostamento del Barattolo di piazza San Pietro in Vincoli fino allo sgombero del suk abusivo di piazza della Repubblica, avvenuto nel 2014. Non sono certo poche le vittorie dei fondatori del gruppo “Associazione e Comitati Riuniti di Porta Palazzo”, realtà nata ormai dieci anni fa. Una storia che, a dirla tutta, dura da almeno 25 anni.

I comitati storici che oggi rientrano nell’associazione, infatti, sono nati nel lontano 1990. Quando Porta Palazzo era molto diversa da quella che è oggi. «L’allontanamento di quei venditori da piazza della Repubblica è stata la vera spinta che ci ha permesso di portare avanti altre battaglie» raccontano la presidente, Adriana Romeo, e il vicepresidente, Carmelo Lavuri.

Una «sfida», come la chiamano loro, ottenuta grazie anche alla partecipazione dei commercianti della zona. Da piazza della Repubblica gli abusivi si spostarono prima davanti allo Scalo Vanchiglia e poi a due passi dagli ex uffici postali abbandonati di via Monteverdi. Mandando sulle furie i quartieri Aurora e Barriera di Milano. «Ma quello è un problema che ormai ci siamo lasciati alle spalle».

Come quel mercato del libero scambio che è stato ufficialmente spostato in via Carcano, a Vanchiglietta. Dopo vent’anni di appelli, e manifestazioni davanti a Palazzo Civico, per convincere l’amministrazione comunale a cambiare idea. Ma abusivi a parte le associazioni e i comitati hanno avuto un ruolo primario anche nell’installazione degli otto proiettori di luce di piazza della Repubblica, che hanno garantito una maggior illuminazione all’area del mercato.

Ma adesso si guarda al futuro, con nuove battaglie che non mancano mai. «Qualsiasi cosa di cui i cittadini hanno bisogno – spiega Romeo diventerà un nostro obiettivo. È proprio per questo che esistono i comitati».