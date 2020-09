Lo Stabile riparte ma solo fino a dicembre

Al via Carignano, Gobetti, Fonderie Limone. I palchi privati, invece, non se la sentono di rischiare. Attesa per un decreto regionale che dovrebbe consentire la distanza di un metro tra gli spettatori

La voglia di ricominciare c’è tutta e lo dicono i numeri: 32 titoli da ottobre a dicembre, 163 alzate di sipario, di cui 2/3 produzioni e coproduzioni, più di 100 artisti e tecnici coinvolti, 10 compagnie ospiti e 12 titoli di autori viventi. E soprattutto tutti e tre i teatri aperti: Carignano, Gobetti, Fonderie Limone. Lo Stabile di Torino presenta la nuova stagione artistica (al momento fino a dicembre) e lancia un segnale di ritorno alla normalità. Anche se a dargli una mano non indifferente sono i contributi dei soci fondatori, pubblici e privati. «Non ci hanno tagliato di 1 euro le risorse» sottolinea Filippo Fonsatti, oltre al fatto che, è ancora il direttore dello Stabile, «i nostri abbonati non si sono avvalsi della facoltà di chiederci il rimborso per la stagione scorsa interrotta causa Covid, ciò ci ha dato una riserva di liquidità in grado di coprire il gap tra costi e ricavi». Insomma, la normalità, almeno per lo Stabile, sembrerebbe a portata di mano. Il tutto, poi, in attesa di un’ordinanza regionale che dovrebbe allentare le limitazioni in merito alla capienza dei teatri. «la distanza di un metro tra uno spettatore e l’altro – specifica Fonsatti – dovrebbe essere considerata da bocca a bocca e non da spalla a spalla, in questo modo si potrebbe arrivare ad una capienza nelle sale del 50 percento, che sale a 60 se si considerano i nuclei famigliari».

