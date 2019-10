Da domani mattina aperto al pubblico in via Buozzi 5

Non uno Starbucks qualsiasi, ma il più grande d’Italia con i suoi 540 metri quadrati di superficie distribuiti su tre piani per un totale di 150 posti a sedere.

Si trova a Torino, in via Buozzi 5, primo store nella città della Mole e il nono in Italia. Da domani mattina – giovedì 31 ottobre – sarà aperto a tutti. Intanto CronacaQui vi consente di ‘assaggiarlo’ in anteprima con una ricca fotogallery.