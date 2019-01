Lo Stato gabelliere

In tasca ho una fatturina scritta a mano. Data di emissione 28 dicembre 2018. Imponibile 120 euro per l’impagliatura di due sedie, Iva 26,40. Totale 146 euro e 40 centesimi. Penso che la farò incorniciare perché tra qualche anno quel foglietto un po’ spiegazzato, sarà un cimelio. Anche perché il falegname che l’ha emessa chiude i battenti. Sconfitto un po’ dal mercato che le sedie le offre a buon prezzo all’Ikea e soprattutto dal nuovo morbo che ha aggredito artigiani come lui, commercianti e piccole imprese. In due parole: fatturazione elettronica.

L’ultima trovata di uno Stato gabelliere che tarda a pagare i propri fornitori fino a farli fallire, ma a dispetto del resto d’Europa (Portogallo escluso) chiede addirittura una dispensa speciale per metterci l’esattore in casa. Dal primo gennaio, archiviati i brindisi, si fattura solo con i computer, i tablet o gli smartphone. Una copia al cliente e una all’Agenzia delle Entrate. Tanto per rassicurarci su errori ed omissioni che – andrebbe sottolineato – commettono anche le persone oneste. E chi non ha Internet? Chi vive in un paesino di montagna e la “rete” va a spizzichi e bocconi? Beh, si arrangia, mettendo mano al portafoglio, invocando la grazia al proprio consulente, inginocchiandosi di fronte al commercialista. Già perché dietro questa digitalizzazione “forzata” sono evidenti nuovi e ingenti costi di adeguamento tecnologico soprattutto per i piccoli imprenditori che già vivono un periodo storico non esaltante e spesso basato non sul profitto ma sulla mera sopravvivenza. Era necessaria questa nuova gabella studiata scientificamente nei meandri dei ministeri per sconfiggere l’evasione fiscale, magari correndo il rischio che, nel dubbio tra carta e Internet si finisca per non farle proprio più le fatture? Specificando per onestà intellettuale che la bella trovata non è del nuovo Governo, ma risale a una decina di anni fa con tanto di spintarella renziana, tocca adeguarsi. E chi lavora seriamente lo farà. Meglio sarebbe stato, dicono in molti, consentire a tutti di scaricare qualsiasi acquisto dalle tasse. Persino un caffè. Magari fatto con la vecchia moka, senza i fastidi di internet.

