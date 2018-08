Lo storico “Garibaldi” rinasce tra yoga, danza e spazi studio

Yoga, corsi di danza, aule studio e ginnastica per anziani. Rinasce così il circolo Garibaldi di via Pietro Giuria della Circoscrizione 8. A occuparsi degli altre 400 metri quadrati (più terreno intorno) saranno una serie di associazioni, capitanate da +Sport8. «Abbiamo lavorato parecchio tempo per questo progetto poiché crediamo che gli spazi si riqualifichino solo utilizzandoli e facendoli utilizzare dai cittadini con attività positive» spiega la coordinatrice, Paola Parmentola. A presentare la propria manifestazione d’interesse erano state, a inizio anno, Bene sociale, G1949, Eracle, Adr e +Sport8. Solo due di queste però hanno inviato una proposta concreta per dare una nuova vita al circolo. Il progetto presentato dal gruppo di cui +Sport8 è capofila punta a creare una sorta di centro giovanile, “un oratorio laico”, come lo chiama semplificando il presidente dell’associazione Carlo Femiani. «Abbiamo il progetto ambizioso di far nascere un luogo dove i ragazzi possano relazionarsi tra loro attraverso attività positive – spiega Femiani -. Immaginiamo un posto in cui le generazioni più anziane portino la loro esperienza al servizio di quelle più giovani». Tuttavia, per realizzare questo bel sogno, i lavori non mancano. La lista degli interventi è lunga, ma Femiani non sembra scoraggiarsi. «Si tratta di una ristrutturazione del valore di 150-160mila euro che noi “spalmeremo’” nel corso degli anni. Speriamo, investendo nel bar-ristorante, di avere un buon ritorno». L’apertura del rinato circolo Garibaldi è prevista per il mese di ottobre. «Tra la prossima riapertura della Parri, il nuovo campo da calcetto, la pedonalizzazione di via Pettini, l’abbattimento dell’ex scuola materna di via Giuria e la rinascita del circolo Garibaldi, la riqualificazione dell’area procede positivamente» conclude soddisfatta Parmentola.