Lo strano metodo per realizzare jeans strappati all’ultima moda

I jeans strappati sono ormai diventati normalità nel quotidiano, soprattutto tra i giovani dove vanno molto di moda. Quello che, probabilmente, non era ancora chiaro a tutti era come realizzare questo tipo di pantaloni e come aggiungere l’effetto “strappo” all’indumento. Ed ecco la risposta: in quella che sembra una fabbrica, o quantomeno un’officina, tre ragazzi lavorano senza sosta, posizionando l’abito su un palo di ferro e quindi, con quella che sembra una comunissima lastra di legno, iniziano a strofinare con forza. In pochi secondi il gioco è fatto: i jeans sono pronti all’uso!