Sono immagini tenerissime quelle riprese con un telefonino all’esterno di un affollato canile di una città italiana. Alcune persone hanno preso un cucciolo di cane, regalando al piccolo amico a quattro zampe una casa e una famiglia.

E il cucciolo mostra tutta la sua gratitudine senza alcun filtro. È visibilmente emozionato, dimostra tutta la sua riconoscenza in mille modi. Per lui e per i suoi nuovi padroni comincia una nuova vita.