Lo uccide con un punteruolo. E adesso rischia l’ergastolo

Il giudice riconosce la premeditazione nell’omicidio di Vistrorio e l’assassino rinviato a giudizio di fronte alla Corte d’Assise del tribunale di Ivrea rischia la condanna all’ergastolo. La decisione, determinante, sulla questione se l’omicidio fosse o meno premeditato è stata presa ieri dal gup Marianna Tiseo del tribunale di Ivrea, in merito all’uccisione di Roberto Moschini, 57 anni di Vistrorio, per mano di Alberto Diatto, 61 anni di Biella (avvocati Gianpaolo Zancan e Claudio Novaro di Torino). L’aggravante era il cuore del processo preliminare perché se non confermata avrebbe permesso all’omicida di chiedere il rito abbreviato e ambire ad una condanna più mite. «In base agli atti non è possibile escludere che ci sia stata premeditazione – così l’avvocato difensore, Zancan, riporta le parole del magistrato – non ci resta che aspettare il pronunciamento, a settembre, della Corte Costituzionale sulla norma che esclude il ricorso all’abbreviato per gli omicidi aggravati».

