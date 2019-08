Ha lo zaino pieno di coltelli e morde un agente per evitarne il sequestro: arrestato

Dallo zaino da escursionista che aveva appoggiato sulla panchina accanto a sé, all’interno del Parco del Valentino, alcuni agenti di polizia del commissariato Centro hanno notato fuoriuscire delle lame di coltello.

Per questo motivo un cittadino di origini francesi è stato sottoposto a controllo, anche in considerazione della presenza nella zona di numerosi bambini. Nonostante i tentativi dell’uomo di nascondere i coltelli, gli agenti hanno provveduto al loro sequestro.

Confiscati, nella fattispecie, un coltello con lama di 20 cm per un totale di 33 cm e altri due dalle lame ancora più lunghe (38 e 33 cm) per un totale di lunghezza di oltre mezzo metro. La perquisizione dello zaino ha consentito anche di rinvenire un coltellino svizzero e cinque lamette da taglierino della lunghezza di 11 cm ciascuna.

Al sequestro dei coltelli il giovane ha dato in escandescenze, affermando che gli servivano per difesa personale. Ha minacciato di morte gli agenti e ha morso pure uno di loro alla caviglia dopo essersi buttato a terra. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere.