L’oboe di “Mission” risuona in Rai. «Un dovere ricordare Morricone»

Impossibile decidere quale sia il pezzo più bello tra le centinaia di colonne sonore composte da Ennio Morricone, scomparso lunedì scorso a Roma all’età di 91 anni. Sono le emozioni che esse suscitano a creare una classifica dove alle voci “malinconia e sentimento” spicca la struggente melodia del film “Mission” dal titolo “Gabriel’s oboe”. Ed è proprio su queste note che l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai aprirà il concerto di questa sera all’Auditorium Toscanini di Torino (senza pubblico), trasmesso in diretta su Rai Radio 3 alle 20,30 e in differita su Rai 5 alle 21,15, secondo appuntamento dei “Concerti per la ripresa”. Un omaggio che non poteva mancare da parte della compagine torinese con la quale Morricone collaborò più volte segnando pagine indelebili nella storia dei suoi concerti. A interpretare “Gabriel’s oboe” il talento di Francesco Pomarico, sul podio il direttore Daniele Gatti.

