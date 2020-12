L’oca di Sherlock Holmes e Padre Brown: otto gialli inglesi d’autore per le feste

Il dottor Watson è ormai abituato alle stranezze e bizzarrie del suo amico Sherlock Holmes, ma questa volta, passando a casa sua, lo trova sdraiato sul divano a osservare un vecchio cappello malridotto. Un cappello che, dice il detective, gli consentirà di risolvere un vero mistero. Assieme a un’oca, che peraltro in quel momento è già a compiere il proprio destino nella cucina del commissario. La coppia si trova così a spostarsi per le vie fredde di Londra sulle tracce del proprietario del cappello e anche di un’oca. E non vi sorprenderà sapere che pur partendo da questi elementi riuscirà a risolvere il mistero del furto di un gioiello di grande valore.

“L’avventura del carbonchio azzurro” di Arthur Conan Doyle è uno degli otto racconti che compongono la raccolta “Black Christmas” (Neos Edizioni, 16 euro), una appassionante antologia di gialli e misteri legati in qualche maniera al Natale e alle festività. Curata da Paolo Bertinetti e con le traduzioni di Francesca Gazzaniga, ci offre l’occasione di vedere, oltre al detective di Baker Street, il Padre Brown di G.K. Chesterton all’opera in una magione nella campagna inglese che improvvisamente si trasforma in teatro e scena del crimine, con l’acuto curato in grado di vedere ciò che nessuno poteva intuire grazie alla sua sensibilità e alla sua mente deduttiva. Un elemento classico del giallo all’inglese, ci ricorda Bertinetti nell’introduzione.

Perché è pur vero che il racconto del mistero è nato con Edgar Allan Poe, ma subito sono arrivati gli inglesi, con le loro ambientazioni classiche nella fumosa metropoli e in ricche abitazioni borghesi, oppure in tenute di campagna con camini, stoffe, trofei di caccia e librerie che sembrano sempre nascondere passaggi segreti.

Potrà sorprendere, poi, che in un’epoca insospettabile il giallo inglese abbia debuttato con una donna investigatrice, anche se in circostanze particolari. E molte sono state poi le autrici che hanno abbracciato questo genere. Nella raccolta, per esempio, si trovano Ethel Lina White e Marjorie Bowen. E oltre ai già citati Conan Doyle e Chesterton, abbiamo Edgar Wallace, Thomas Hardy, in cui la vittima di una rapina si vendica in maniera geniale e divertente, e Robert Stevenson che al suo frettoloso assassino fa incontrare non un fantasma di Natale, come ci si aspetterebbe in Dickens, ma probabilmente il Diavolo, con il solito contorno di patto, vantaggi, dannazione o salvezza.

Una raccolta davvero frizzante, che sa di vischio e di tazze di tè fumante, di fuoco nel caminetto e di canti tipici in strada. Ma la notte è lunga e può accadere di tutto…