Locali vuoti nell’ex scuola: ora un piano per rilanciarli

Tante aule vuote ma anche tanti, troppi soldi per rimetterle a posto. Non sarà semplice riqualificare il grande complesso di via Coggiola 22, che oggi presenta ampi locali completamente abbandonati. L’edificio di Mirafiori Sud un tempo ospitava la scuola media dell’istituto comprensivo Gaetano Salvemini, che però da qualche anno si è accorpata con il plesso dell’elementare al civico 20. Una decisione, questa, maturata dalla progressiva riduzione del numero degli alunni iscritti, problematica ben nota in tanti altri istituti torinesi. Così, una delle tante strade per recuperare il complesso potrebbe essere quella della “casa delle associazioni”, come illustrato l’altro giorno in consiglio comunale da Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

«La richiesta di locali da parte del mondo delle associazioni è in continuo aumento – così Magliano – e l’apertura di una “casa delle associazioni” in un luogo come via Coggiola da un lato risponderebbe alle esigenze del territorio, e dall’altro ridarebbe vita a locali ormai vuoti». Il Comune ci sta lavorando, come precisato da Antonino Iaria, assessore all’Urbanistica. «Stiamo mettendo a punto una mappa degli spazi vuoti e utilizzabili», spiega l’assessore. Ad oggi, in via Coggiola c’è l’interesse da parte di Torino Scienze, ma bisognerà; trovare le risorse a bilancio per il restyling. Cinquecentomila euro per quello più corposo.

«Quei soldi oggi non ci sono», così Iaria. Mentre per operazioni più contenute ne basterebbero, si fa per dire, 95mila. «Gli spazi vuoti se non vissuti rischiano di diventare luoghi abbandonati in una manciata di anni. Mi auguro che in futuro si possa recuperare l’immobile», conclude Magliano, che presenterà anche una proposta per dotare, entro il 2021, ogni quartiere cittadino di un luogo apposito gestito da realtà del terzo settore nei locali non più utilizzati.