Locana non vuol sparire: contributo di 3mila euro alle nuove famiglie

Un contributo annuale di tremila euro a famiglia, per un massimo di tre anni, per chi è disposto a spostarsi a Locana, piccolo centro del Canavese, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. E’ l’idea dell’amministrazione per contrastare lo spopolamento del paese. “L’istituzione di un contributo economico per i nuclei familiari con figli minori che trasferiscono la residenza in Locana mira ad agevolare il rientro dei molti locanesi che hanno abbandonato la montagna e a favorire l’arrivo di nuovi nuclei familiari”, spiega l’amministrazione comunale.

TREMILA EURO DESTINATI A FAMIGLIE

I tremila euro sono destinati ad ogni nucleo famigliare che, trasferendo la propria residenza, iscrive almeno un figlio alle scuole d’infanzia, primaria o secondaria di primo grado di Locana.