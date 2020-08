Da Locatelli a De Paul. Pirlo vuole più qualità. Davanti avanza Dzeko

Il Maestro indica la strada per svoltare. Per Pirlo, infatti, sarà essenziale avere a disposizione una vera e propria mediana dai piedi buoni, decisamente educati, non come i suoi, ma quasi per produrre qualità di gioco, specie dalla cintola in su.

LE INDICAZIONI

Nessuna lista – anche perché difficilmente ci si può permettere di farle quando si esordisce per la prima volta in assoluto in panchina e che panchina – ma qualche indicazione sì. Bisogna innalzare il tasso tecnico là in mezzo, dove la Juventus di Sarri, era troppo prevedibile anche per uno come Miralem Pjanic come ha lasciato intendere il bosniaco nelle sue ultime dichiarazioni da bianconero. Allora la Juventus, nei panni dei suoi uomini di mercato, va a caccia di calciatori di qualità. Tra questi c’è Manuel Locatelli, vecchio pallino della dirigenza bianconera, scartato dal Milan (come Pirlo) e rilanciato dal Sassuolo di De Zerbi.

