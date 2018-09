L’odissea delle scale mobili. Guaste in tutte le stazioni

Stazioni nel caos tra scale mobili fuori uso, biglietti esauriti e code in metropolitana. È questa la situazione che i pendolari sono costretti a vivere in questi giorni nelle stazioni torinesi. Entrando a Porta Susa è impossibile non notare le numerose barriere gialle che vietano l’accesso alle troppe scale mobili guaste. La prima, ferma da mesi, si trova proprio all’ingresso di corso Bolzano. Il problema era già stato segnalato dai cittadini e riportato sulle pagine del nostro giornale. Nel frattempo però, all’interno della struttura vetrata, la situazione è ulteriormente peggiorata: sono infatti state sbarrate altre due scale di collegamento che non permettono più ai passeggeri di raggiungere agevolmente né il bar al piano superiore né i binari. Dal Gruppo FS comunicano che «stanno aspettando i pezzi di ricambio per poter effettuare le riparazioni».

Ma i problemi delle scale mobili non riguardano solo la stazione di Porta Susa. Il collegamento nell’atrio di Porta Nuova, tra la stazione ferroviaria e la metropolitana, è infatti chiuso da lunedì. Ieri i tecnici erano al lavoro per «sostituire i quattro motori e i lavori termineranno venerdì» affermano dalle Ferrovie precisando che «la metropolitana è comunque raggiungibile tramite le altre 2 scale esterne a 30 metri di distanza». Il disservizio però ha suscitato le lamentele di alcuni cittadini, soprattutto anziani e disabili, esasperati per le difficoltà che devono affrontare ogni giorno per spostarsi da una zona all’altra della città. «Il servizio è pessimo e i ticket sono troppo cari» protestano invece i viaggiatori che ieri sono rimasti senza biglietto alla fermata metro di corso Racconigi: i ticket nelle macchinette erano esauriti già di prima mattina. All’interno della metro inoltre, a causa dell’improvviso aumento delle temperature e della calca, in molti hanno lamentato la mancanza di aria condizionata. Tra questi anche la presidentessa del comitato TorinoinMovimento Federica Fulco che, durante il viaggio da piazza Rivoli a Porta Nuova, ha vissuto un vero e proprio calvario: «non si respirava ed eravamo tutti stipati come sardine». Da Gtt fanno presente che la metropolitana «è stata progettata con fermate bevi per garantire il ricambio d’aria necessario tra una sosta e l’altra. Inoltre – aggiungono dal Gruppo Trasporti – tutte le stazioni e anche le gallerie, sono dotate di griglie di ventilazione».