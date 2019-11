Lokomotiv-Juve, Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match

Dopo la vittoria per 2-1 all’andata, i bianconeri devono mantenere la concentrazione per assicurare la qualificazione agli ottavi.

“In casa le squadre russe riescono a fare qualcosa di più. In Europa è difficile aspettarsi qualcosa di diverso. Bisogna arrivare mentalmente pronti. Domani l’obiettivo è passare il turno, nella prossima sarà prendere il primo posto, ma dovremo fare i conti con una squadra che domani si giocherà le sue chance di qualificazione”. Le parole di Maurizio Sarri.

FUORI DE LIGT

“De Ligt non è in condizione di giocare. È uscito con un problema alla caviglia, ha bisogno di qualche giorno per tornare in campo”. Potrebbe essere sostituito da Rugani o Demiral.

RAZZISMO NELLO STADIO

L’allenatore si è lasciato andare a delle considerazioni in merito ai cori razzisti e in generale a questo problema che continua a persistere negli stadi: “Sorrido, quando si parla di razzismo nel calcio. Chi è razzista allo stadio lo è anche nella società, non si può pensare che lo stadio sia un mondo a parte. E’ inammissibile parlare di razze nel 2019. La razza è una, quella umana. Il calcio ha gli strumenti tecnologici per fermare queste persone”.