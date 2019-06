L’olocausto negli occhi di Karl ed Emma

Eliana Canova torna in libreria con una storia per ragazzi e non solo

La scrittrice e giornalista torinese Eliana Canova torna in libreria con un storia per ragazzi. Intensa, drammatica, con quel suo stile particolare che arriva sempre a toccare corde sommerse sia per quanto riguarda la narrazione, sia per la successione degli eventi. Perché le storie della Canova non sono mai così lineari come sembrano e nascoste tra le righe delle sue pagine si arrivano a scoprire realtà sommerse.

Anche quando si tratta un argomento delicato come l’olocausto. È questo il tema di “Ho visto i lupi da vicino”, il libro edito da Il Battello a Vapore (15 euro) presente in tutte le rivendite e on line. È la storia di Karl che viene da Vienna ed è un rom, o come lo chiamano tutti: uno zingaro. Emma è milanese ed è ebrea. Si incontrano nel peggior posto immaginabile, alle porte di Auschwitz. Karl viene mandato a prendersi cura dei cani delle SS. Emma invece cerca di sopravvivere nel campo affidandosi al proprio talento di violinista. Le loro voci, insieme a quella del cane lupo Eisen, ci raccontano una pagina di storia poco narrata e quindi sconosciuta: la rivolta dei rom rinchiusi nel Zigeunerlager di Auschwitz-Birkenau durante il Porrajmos, il genocidio nazista dei popoli rom e sinti.

Un racconto coraggioso con cui la scrittrice si è aggiudicata il Premio letterario Battello a Vapore 2018. Un racconto drammatico in cui i sentimenti non vengono banditi. “Fisso il cane che una delle guardie tiene al guinzaglio. Ha zanne bianche e affilate che spuntano tra le gengive rosse, una testa gigantesca. Non riesco a smettere di guardarlo. C’è qualcosa in lui che mi ricorda un lupo. Li conosco bene i lupi, li ho visti da vicino. E non sono per niente amichevoli”. Una delle parti del testo che pur scorrendo velocemente lascia sempre al lettore quel desiderio di soffermarsi a pensare. Per grandi e piccini, da leggere tutto d’un fiato e… riflettere.