L’ombra delle cosche dietro i cinque colpi alla tempia di Ollino

Perché Luciano Ollino è stato ucciso con cinque colpi di pistola? Il commercialista era legato e imbavagliato nella sua auto, inerme e impossibilitato a qualunque tentativo di fuga. Il killer ha sparato da vicino e tutti i colpi sono andati a segno. Insomma, un colpo era più che sufficiente per ottenere il proprio scopo, senza rischiare di fare ulteriore rumore che avrebbe potuto essere udito da qualcuno. Evidentemente quei cinque colpi volevano essere un messaggio per qualcuno, un avvertimento che ricorda quelli utilizzati dalla criminalità organizzata.

Ollino, giustiziato una settimana fa nella sua auto in collina, nei suoi 60 anni di vita aveva messo in piedi una ragnatela di società attive nella compravendita di terreni e immobili. Affari anche milionari ma molto spesso portati a termine restando in bilico sull’orlo della legalità.

