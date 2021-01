L’omicidio del vicesceriffo e un sedicenne a processo: Grisham ritorna a Clanton

Bentornati nella Ford County, il luogo cui probabilmente, per sua stessa ammissione, John Grisham ha dedicato il maggior numero di pagine della sua carriera. Qui, nel lontano 1988, con “Il momento di uccidere” iniziavano le carriere di Grisham e del giovane avvocato Jake Brigance. Grisham è diventato il re dei bestseller che conosciamo, Jake invece è ancora lì, siamo nel 1990, a trentasette anni sempre sospeso tra il rischio bancarotta e il grande caso che possa proiettarlo a pieno titolo tra i grandi avvocati. Ancora una volta nel profondo sud rurale sembra essere scattato il momento di uccidere, ma Brigance dovrà portare una giuria, una città, una contea, sulle sponde di un tempo diverso, “Il tempo della clemenza” (Mondadori, 22 euro).

Come detto siamo nel 1990: il vicesceriffo Stu Kofer sta tornando a casa, ubriaco marcio. Il fascio dei fari dell’auto nel buio sanciscono il momento del terrore per la sua compagna Josie e per i due figli. Kofer malmena la donna, che resta a terra come morta. Il figlio sedicenne, Drew, minuto e immaturo, prende la pistola e uccide Stu mentre questo giace addormentato nel suo letto.

Jake Brigance non vorrebbe questo caso, ma il giudice distrettuale lo nomina a forza, ben sapendo che in tutta la contea non c’è un avvocato migliore di lui. Ma la città di Clanton lo capirà? Perché Stu, per come lo conoscevano i cittadini, era un ottimo vicesceriffo, quasi un eroe, nessuno sapeva del suo lato oscuro e chi sapeva ha cercato di nasconderlo. La città invoca la pena capitale. Ma puoi processare un ragazzino fragile come fosse un adulto e mandarlo nel braccio della morte? E non è passato molto tempo da quando, per via del caso che gli ha dato celebrità, Brigance è stato minacciato di morte, quasi ucciso e inoltre gli hanno dato fuoco alla casa. È disposto a ricominciare da capo, a rischiare tutto più che mai? Soprattutto perché dietro la decisione di Drew di sparare c’è un incubo sepolto da riportare alla luce, delle verità che cambieranno per sempre la vita di molti protagonisti.

Al di là dell’intreccio, Grisham è sempre abilissimo nel portare l’attenzione sui particolari delle battaglie nell’aula giudiziaria e negli uffici degli avvocati, il dietro le quinte di una giustizia che, nel 1990 ancor più di oggi, è quanto mai discutibile in molte sue forme. Qui c’è in ballo la pena di morte, ma anche la capacità di stare in giudizio, il diritto alla difesa migliore.

Ma la parte più godibile resta questa descrizione dell’America rurale, ancora a riti come la messa domenicale, il pranzo al diner, i pick up con le bandiere confederate o i fucili sul cassone, la distanza non solo fisica dalla giustizia degli Stati e dei codici, il richiamo del castigo. Non è facile per gli uomini giusti scegliere da che parte stare e non è facile neppure essere uomini giusti. Ciò che sarebbe facile per un avvocato di una grande città non lo è per Brigance, e i suoi alleati, in un luogo dove le distanze sono tanto ravvicinate, le barriere di sicurezza rimosse. Grisham sa narrare tutto questo nel modo che ben sappiamo e, in un periodo come quello che viviamo, è una generosa boccata di ossigeno respirare il caldo soffocante del vecchio palazzo della Contea e l’odore di fritto dei pesci gatto.