Londra è pronta, Kate verso il parto

Il terzogenito sta per arrivare e comincia ufficialmente il mese più lungo per la corona britannica in questo 2018. La fine sarà sicuramente con il matrimonio tra Harry e Meghan Markle il 19 maggio prossimo. L’inizio è ancora incerto perché coinciderà con la nascita del nuovo erede di William e Kate, anche se una data precisa ancora non c’è. Intanto però ci sono indizi precisi, perché Kensington Palace ha annunciato l’affissione dei divieti di sosta, validi fino al 30 aprile, nei pressi della Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital in cui avverrà il parto.

Si tratta dello stesso ospedale nel quale sono nati nati William e il fratello Harry oltre ai primi due figli dei Duchi di Cambridge, George (che oggi ha 4 anni) e Charlotte (2). Questo è uno dei pochi dati certi, considerando che fino ad oggi il sesso del nascituro è stato tenuto gelosamente segreto e verrà svelato solo con l’annuncio ufficiale del nome anche se le scommesse dei bookmaker inglesi sono già aperte.

In cima alla lista se fosse femmina ci sono Mary, Ellis, Victoria ed Elisabeth mentre per un maschio prevale Albert su Arthur e Fred. E ovviamente si scommette anche sulla data: il 23 aprile, ad esempio, sarebbe perfetto perché si festeggia San Giorgio, ma andrebbe benissimo anche il 29, giorno dell’anniversario per le nozze di William e Kate.

Resta il fatto che l’ospedale (costo 7mila euro per la prima notte, se il bambino nasce con parto naturale, altri novemila per un cesareo, e circa 1.500 euro per le notti successive) da un paio di giorni è off limits per tutti anche se non è chiaro quanto dovremo attendere sia per la notizia del parto che per la prima uscita pubblica: dopo la nascita di George, Kate aspettò solo un giorno per tornare a casa, con Charlotte invece passarono solo poche ore. E comunque sarà festa grande in tutto il regno, con tanto di moneta ufficiale coniata dalla Zecca che farà la fortuna dei collezionisti in tutto il mondo.

Sarà anche il primo nipotino quasi ufficiale di Meghan Markle che si sta preparando per diventare a tutti gli effetti zia, ma dovrà aspettare almeno un mesetto. Intanto però lei e Harry hanno fatto sapere a tutti gli invitati del matrimonio più atteso nel 2018 che non sono graditi regali ma opere di bene. Hanno selezionato personalmente sette organizzazioni che rispecchiano i loro valori (dall’assistenza ai senzatetto alla lotta contro l’Hiv, dal sostegno alle donne a quello per gli orfani delle forze armate) e tutti i soldi verranno devoluti a loro. Niente busta sul tavolo degli sposi, quindi.