Longo: “Domani non dobbiamo abbassare la guardia”

Una partita che può decretare la salvezza matematica per il Torino, quella prevista per domenica alle 19.30 sul campo della Spal a Ferrara.

Il tecnico granata, Moreno Longo, nel presentare la partita alla stampa, ricorda in primis la figura di Sergio Vatta, scomparso due giorni fa. “Oltre a un semplice allenatore è stato un maestro, non solo di calcio ma di vita. È stato un personaggio davvero ricco di sapienza per quanto riguarda il calcio”.

Sulla partita di domani Longo commenta: “Non dobbiamo fare l’errore di abbassare la guardia. Sono squadre queste che entrano in campo con la testa libera: non possiamo permetterci di fare calare l’attenzione. Anzi, dobbiamo alzarla: sappiamo quello che c’è in palio”.

Parole importanti per la Spal, reduce da diverse vittorie importanti come Atalanta e Lazio ma elogi anche per il suo gruppo, “La squadra sta dimostrando, nonostante le tante partite, di avere ancora birra nelle gambe e nella testa. L’assenza di De Silvestri ci dispiace, perdiamo un ottimo uomo e giocatore, dopo Baselli è il secondo lungo infortunio che ci colpisce. Ci sarà spazio per Aina e Singo, che spero abbiano la voglia di giocare queste partite”.