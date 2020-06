Longo sfida il tabù vittoria. Caccia alla prima col Toro

Magro bottino per l’allenatore che in A ha vinto solo una volta

Il traguardo è di quelli importanti, considerando che è in sella alla panchina granata già da quattro mesi e mezzo, eppure per Moreno Longo sarà soltanto la seconda sfida interna da allenatore del Toro. Dopo il suo esordio, coinciso con la sconfitta per 1-3 contro la Sampdoria, ha ancora avuto il tempo di disputare due trasferte (perse entrambe, 1-0 a Milano sponda rossonera e 2-1 al San Paolo di Napoli) prima della sospensione causa coronavirus. Il suo rendimento è da incubo, ma vanno anche considerati il trend di Belotti e compagni e il poco tempo avuto a disposizione. Adesso, però, non può più sbagliare nemmeno Longo: la società si aspetta risposte, i tifosi si aspettano un cambio di marcia, tutto l’ambiente non vuole lontanamente pensare al rischio di dover lottare per la salvezza fino all’ultima giornata. Ecco perché il Parma sarà subito un crocevia fondamentale.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++