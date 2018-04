Look Angels – Stile e creatività per il tuo look

Passione è la parola che meglio descrive Paola Olmo e la sua attività, Look Angels Acconciature. Ha iniziato la gavetta quando aveva solo 14 anni, ‘rubando’ i segreti del mestiere e dal 2009 ha finalmente aperto il suo salone in via Oropa 32.

«Non ho mai lavorato con franchising – dice con orgoglio – perché volevo portare avanti un mio stile e la mia professionalità».

Doti che le sue clienti apprezzano perché si occupa del loro benessere a 360°: tutti i tipi di tagli, a partire da quello inglese, colorazioni con prodotti anallergici e personalmente testati (come la linea Vitality’s o quella Olaplex, per curare e rafforzare i capelli), look per cerimonie, manicure, poltrone massaggianti e rilassanti. Look Angels vi aspetta, solo su appuntamento, il martedì e mercoledì con orario 9-12.30 e 14.30-18.30, dal giovedì al sabato 9-18.

Contatti: 328.1860421.