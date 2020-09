E’ l’ora del referendum: i torinesi vanno al voto con le idee poco chiare

A poche ore dalla chiamata alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, le idee tra i torinesi sembrano ancora alquanto confuse. Domani e lunedì gli elettori avranno il compito di confermare o respingere l’eliminazione di 345 poltrone in Parlamento, di cui 115 in Senato e 230 alla Camera dei deputati. Ma se in origine il Sì era dato come super favorito, negli ultimi giorni sono in tanti quelli che hanno deciso di fare marcia indietro. Tanto che in centro città ieri mattina quasi tutte le persone interpellate hanno detto di essere intenzionate votare No. Le motivazioni però, nel complesso, sembrano ancora poco convincenti. «All’inizio ero per il sì, ma poi ascoltando mio nipote ho cambiato idea» spiega Marcella, a passeggio in piazza Vittorio. Gianfranco è ancora indeciso: «Di certo andrò a votare ma non so ancora per chi, per me è più importante la qualità del numero». Anche Emilia, 77 anni, non si è ancora fatta un’idea precisa: «Deciderò in cabina elettorale perché al momento non ho capito cosa è meglio per il paese, sembra tutto il contrario di tutto».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++