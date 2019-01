L’ordine del Tar Lazio: «Dovete denunciare i rischi del cellulare»

Per gli avvocati dello studio Ambrosio e Commodo è un successo senza precedenti: per la prima volta in Italia, il Tar del Lazio ha ordinato a tre ministeri di promuovere una campagna informativa sui danni causati dai telefoni cellulari e cordless. Il ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell’Istruzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno quindi sei mesi di tempo, ovvero entro il 16 luglio, per avviare una campagna informativa rivolta alla popolazione. Una battaglia intrapresa dallo studio legale insieme con l’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog lo scorso 28 giugno 2017, quando era stato presentato un atto di diffida ai giudici amministrativi. Ma già il 16 gennaio 2012 il ministero della Salute aveva ammesso che il tema dei possibili rischi dei telefoni cellulari era stato preso in considerazione. Nel 2011, infatti, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro aveva classificato i campi elettromagnetici in radiofrequenza agenti possibilmente cancerogeni per l’uomo con la classificazione 2B.

