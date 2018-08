L’orgoglio all’intervallo

Nell’estate in cui siamo stati tutti orfani più o meno addolorati dell’Italia di calcio ai Mondiali, abbiamo molti motivi per esultare e sentirci orgogliosi degli atleti azzurri. I riflettori puntati (per colpa della cronaca) su Daisy Osakue avranno convinto anche qualche calciofilo puro a seguire l’atletica leggera? Ci sono ragazzi di cui andare fieri, storie splendide e coraggiose, come quella del dottor Dolfin, il chirurgo che opera con un esoscheletro dopo aver perso l’uso delle gambe in un incidente, campione paralimpico che si appresta a scendere in vasca ai campionati a Dublino. E poi l’Italnuoto d’oro, letteralmente, che abbiamo applaudito in questi giorni. Sport che hanno sempre bisogno di qualcosa per attirare l’attenzione: che si tratti di un evento particolare o di un personaggio, di un campione sopra le righe… Poi torna il campionato e buonanotte suonatori. Questa stagione che va a iniziare, per di più, ha una stella assoluta come Cristiano Ronaldo in campo, mentre al di sotto della serie A c’è il caos più totale, tra fallimenti, estromissioni, calendari monchi, pretese di ripescaggi, per tacere poi del solito calvario di impianti inadeguati e maneggi poco chiari. C’è una parte di sport malato che strepita e si lamenta e ottiene costantemente attenzioni e fondi. Poi c’è una parte che ottiene ben poco ma non si lamenta, anzi grida di gioia e ci fa esultare. Peccato che lo si consideri a volte niente più che un superspot, di quelli che interrompono le partite di calcio.