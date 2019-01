L’Orlando furioso

La sollevazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando contro il decreto sicurezza è un evento di una gravità eccezionale. È un esempio eversivo che scatena di fatto una biblica rissa fra i poteri costituzionali. Poteri che in Italia già soffrono di un annoso squilibrio da quando la magistratura ha incominciato a invadere il potere legislativo e quello esecutivo, dandosi di fatto alla politica attiva. E Orlando non è solo. Si sono “sollevati” anche tanti sindaci del Pd, battezzando la loro rivolta come «antirazzista» e denunciando una presunta anticostituzionalità della legge (votata in Parlamento e controfirmata da Mattarella) poiché non rispetterebbe i diritti umani. Salvini ha twittato «facciano pure, non manderò certo l’esercito», confondendosi a sua volta e invadendo il campo del ministero della Difesa. È la polizia che deve mandare Salvini, non l’esercito. Quello serve a rattoppare le buche di Roma. E deve mandarla subito. Deve commissariare i comuni ribelli, in attesa del responso della magistratura sul reato d’abuso d’ufficio che si configura nella rivolta. La costituzionalità della legge l’ha già valutata Mattarella (che è lì anche per quello) prima di controfirmarla. Il rischio è che questo responso venga da quella parte di magistratura sbilanciata a sinistra e desiderosa di riportare al governo quel Pd che, quando governava a botte di comunicazioni giudiziarie, faceva dire ai suoi giornaloni “le leggi non si discutono, si rispettano”. Le loro.

collino@cronacaqui.it