L’orso si prende tutta la carreggiata ma dietro nessuno si “attacca” al clacson

Sono tutti lì, fermi, sulla strada innevata, incolonnati nel traffico. In coda l’uno all’altro, e nessuno osa “attaccarsi” al clacson. Come mai? Perché nessun automobilista protesta? La spiegazione è semplice: davanti a loro c’è un…orso! L’animale procede lentamente ed in maniera quasi goffa. E’ lui a bloccare la colonna di veicoli.