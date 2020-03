L’Osapp: “Dopo le rivolte nelle carceri benefici ai detenuti e punizioni ai poliziotti penitenziari”

Le disastrose e violente proteste dei detenuti responsabili di devastazioni e di gravi

danneggiamenti nelle rivolte avvenute in circa quaranta istituti penitenziari italiani non

vengono puniti, mentre, il Direttore Generale del Personale del D.A.P.

(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) con circolare diretta ai Provveditori

Regionali dell’Amministrazione si preoccupa di mantenere in piedi, mediante

procedure per via telematica i procedimenti disciplinari a carico dei poliziotti

penitenziari anziché sospenderli in costanza di emergenza da Coronavirus.

È quanto si legge in una nota a firma di Leo Beneduci, Segretario Generale

dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che

aggiunge: “Mentre iniziano a essere palesi i casi di contagio all’interno delle carceri (dieci ieri i detenuti per ammissione dello stesso DAP) tuttora difettano in seno

all’amministrazione penitenziaria disposizioni urgenti sia dirette a contrastare il

contagio all’interno degli istituti di pena e sia all’indirizzo degli operatori riguardo ai

protocolli da utilizzare nel contatto con i detenuti contagiati e a rischio contagio; ci si

preoccupa di impartire disposizioni perché l’azione disciplinare in danno dei

poliziotti penitenziari, mai come in questi periodi veemente e indiscriminata,

prosegua imperterrita”.

“A seguito dell’ennesimo esempio di superficialità e di inadeguatezza espressa

dall’attuale dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – indica ancora il leader

dell’OSAPP -, in data di ieri con missiva all’indirizzo del Ministro Bonafede e del

Sottosegretario Ferraresi stanti gli encomiabili meriti acquisiti dalle donne e dagli

uomini del Corpo di polizia penitenziaria nel sedare, senza particolari conseguenze,

le violenze di migliaia di ristretti, abbiamo chiesto come sindacato di valutare la

possibilità di procedere a un generale condono delle sanzioni e dei procedimenti

disciplinari in questo momento a carico di tale personale, laddove può ritenersi

almeno contraddittorio che benefici vengano concessi a chi ha distrutto almeno il

20% delle carceri italiane e d’altro canto si continui a “vessare” chi ha agito con

sacrifici e sprezzo del pericolo a tutela della collettività nazionale”.

“Dubitiamo – conclude Beneduci – che data la non eccessiva sensibilità dimostrata

fino ad oggi anche nel mantenere gli indisturbati incarichi dei vertici

dell’amministrazione penitenziaria, nonostante gli effetti tutt’altro che encomiabili

dell’attuale gestione, il Ministro Bonafede sappia ascoltare e accogliere le nostre

proposte”.