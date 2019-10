L’Osapp scrive al ministro Bonafede: “Subito body cam nei penitenziari”

L’Osapp scrive al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria invoca la fornitura e la dotazione di body cam per documentare in modo oggettivo e trasparente quanto avviene all’interno delle strutture penitenziarie, di Torino e non solo.

L’oggetto della lettera aperta, firmata dal segretario generale Leo Beneduci e indirizzata anche ai presidenti di tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, al capo e al vice capo del Dap, oltre che alla direzione generale del personale e al servizio relazioni sindacali, è: “Trasparenza delle operazioni di Polizia Penitenziaria per la tutela dell’ordine e della sicurezza in ambito penitenziario analogamente a quanto avviene nei contesti esterni (cfrs. l. c. 19.6.2014 del Ministero dell’interno). – Videoriprese degli interventi e uso delle “body cam” anche nella prospettiva della raccolta di prove sui comportamenti dei detenuti responsabili di danneggiamenti e aggressioni”. Ecco il testo completo.

“Questa Segreteria Generale da tempo segnala ai vertici del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria la grave condizione di disagio in cui è costretto ad operare il Personale di Polizia Penitenziaria, soprattutto all’interno degli istituti di pena dove le mancate attuazione dei circuiti detentivi ed applicazione dei prescritti regimi detentivi (ivi compreso quello della sorveglianza particolare nei confronti dei detenuti intemperanti) genera disfunzioni che si traducono, assai spesso, in aggressioni agli appartenenti al Corpo e danneggiamenti ai beni dell’Amministrazione.

A destare ulteriore preoccupazione, inoltre, è “l’oscuramento“ di quanto avviene all’interno del sistema penitenziario che affronta e risolve le criticità spesso attraverso il trasferimento dei detenuti (ergo spostamento dei problemi) a nostro avviso a discapito dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico. In sostanza e per chiarezza, per quanto ci consta, i danneggiamenti in ambito carcerario e le aggressioni al Personale non vengono affrontate e risolte, nella maggioranza dei casi, come prescrive l’ordinamento giuridico.

Di fronte a tali comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria, a cui è ascrivibile la “confusione” che travolge il sistema penitenziario, è necessario ed urgente sollecitare politiche di trasparenza, coerenti con i principi sovrannazionali di cui al § 90 delle regole penitenziarie europeee che impongono all’Amministrazione di informare l’opinione pubblica sul lavoro svolto dal Personale penitenziario, ivi compreso quello di Polizia.

In considerazione di ciò e sulla scorta di quanto previsto in materia di acquisizione delle fonti di prova sui reati perpetrati dai detenuti in ambito penitenziario (ad es. resistenze, danneggiamenti, oltraggi, lesioni, etc.) si sollecita:

1) l’istituzione dei reparti ex art 32 dpr 230/2000 e contestuale applicazione dell’art 14 bis ai detenuti intemperanti, a cominciare da quelli che sono la controparte nell’ambito di procedimenti a carico del personale di Polizia penitenziaria (ad es. sono state applicate le misure ex art.14 bis o.p. nei confronti dei detenuti che hanno tentato l’evasione, aggredito il Personale, pestato i compagni di detenzione, incendiato le celle?);

2) la dotazione il Personale delle cd. “body cam” da utilizzare nelle attività operative ed a diretto contatto con la popolazione detenuta da parte degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria coordinando tali procedure con il Garante per la Privacy per la raccolta e il trattamento dei dati, significandone l’estrema urgenza anche in ragione delle “denunce” ad avviso di questa Organizzazione Sindacale nella maggior parte dei casi immotivate che stanno pervenendo a carico dello stesso Personale, con evidenti rischi oltre che per gli interessati anche per l’intera tenuta del sistema penitenziario riguardo alle esigenze di ordine e di sicurezza interne agli istituti di pena nonché rispetto alle condizioni di civile

convivenza per l’intera Collettività;

3) l’istituzione di contingenti operativi di presidio per gli interventi in ambito penitenziario, posto l’obbligo di formare il personale nella neutralizzazione dei detenuti – anche attraverso l’uso di fasce di contenzione- .

Infine, stanti le numerose missive di analogo argomento inoltrate al Dipartimento dell’Amministrazione e prive di qualsivoglia risposta, si richiede alla S.V on.le di voler intervenire presso il medesimo Dap affinchè foinisca un qualche riscontro a questa Organizzazione Sindacale in ordine al segnalato obbligo, assolutamente non rispettato, da parte dei direttori penitenziari, ex art.3 dpr 230/2000, di recarsi nei contesti teatro d’eventi critici.

In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri in merito alle determinazioni, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, necessariamente da porre in essere con la massima celerità stante la gravità ed i pericoli del momento, la presente è anche trasmessa per il competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo anche ai fini dell’esercizio delle prescritte attività di sindacato ispettivo.

Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano distinti saluti”.