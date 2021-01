L’ospedale Sant’Anna di Torino si conferma primo in Italia per numero di parti nel 2020

Dati in controtendenza rispetto al trend nazionale: 6.766 nuove nascite rispetto alle 6.703 del 2019

Nel 2020 il Sant’Anna con 6.766 ha visto aumentare il proprio numero di parti (erano stati 6.703 nel 2019) in controtendenza rispetto agli altri Punti nascita e si conferma il primo in Italia e tra i primi ospedali d‘Europa per numero di parti. La percentuale di tagli cesarei è del 30,9%, stabile rispetto all’anno precedente.

Quest’anno ci sono stati due parti spontanei in contemporanea. Alle 1.27 è nata Nicolle, tre chili e 220 grammi per la gioia di mamma Veronica, papà Marco e di Diego, il fratellino di due anni. Sempre alle 1.27 è nata Sofia Maria, tre chili e 110 grammi, per la felicità di mamma Libera e papà Giulio.

L’ultimo nato del 2020 al Sant’Anna è stato Gioele, tre chili e 830 grammi, nato da parto spontaneo al Centro Nascita del Sant’Anna alle 23.53, terzogenito di mamma Monica e papà Martino. A casa lo attendono Luca, 14 anni, e Daniele, 10 anni.

Al parto hanno assistito tutti i neo papà nel rispetto della norme sulla sicurezza imposte dall’emergenza COVID. A tutti i neonati è stato garantito il contatto pelle-pelle, madre neonato, che aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato e a superare lo sbalzo termico dopo il parto; il neonato si tranquillizza e piange di meno. Il Bonding, come viene comunemente chiamato il legame che si instaura alla nascita, è fondamentale che venga garantito durante le prime ore dopo il parto.