L’osteria a tempo

Due trattorie di Bologna hanno deciso, per far parlare di sé, di tornare a un’antica tradizione bolognese, la “refezione a tempo”. Non si paga per quello che si mangia, ma per quanto ci si mette. Un orologio da scacchi sul tavolo, un clic e via. L’oste ci guadagna nel ricambio rapido nei tavoli. Ma, come ho detto, non è una novità. Nei secoli passati, quando a Bologna le osterie avevano ancora dei nomi poetici come Osteria dei bastardini – Al pidocchio verde – Al rospo volante – La gata spuré (la gatta impaurita) – La sirena d’oro, c’era al Pradello l’osteria “Da ghitton” dove si mangiava a tempo. Dieci minuti di pasta e fagioli, un quarto d’ora di polenta ecc.

Luogo malfamato, era arredato spartanamente con panche e tavolacci dai quali pendevano le posate legate con catenelle per scoraggiare i furti. La zuppa veniva versata negli incavi tondi scavati nello spesso piano del tavolo, per risparmiare le scodelle. Quando il cliente lasciava il posto, l’oste passava a ripulire con una spugna la buca e la posata. Niente paura per l’igiene: i nostri bisnonni, specie se poveri, avevano anticorpi grossi come boie panatère. Ma il nome più originale era l’osteria “All’offesa di Dio”.

Si chiamava originariamente “Buca di S.Silvestro”, ma un giorno l’oste, uomo pio, tornando in anticipo dalla messa mattutina aveva sorpreso la moglie in “colloquio carnal e” con l’amante in uno stanzino dov’era appeso un crocifisso. Niente risse o pugnalate. L’ometto aveva solo detto, indicando il crocifisso: “che tu offenda me, passi, ma non ti vergogni ad offendere lui?” L’aneddoto, sparso fra gli avventori, era valso al locale il nuovo nome: “All’offesa di Dio”. A leggere queste storie mi commuovo.

