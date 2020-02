Lotta agli spacciatori e al crimine: «Da 12 anni sfidiamo il degrado»

Simbolo della lotta contro lo spaccio e il degrado. È difficile ricordarsi il numero di manifestazioni organizzate in questi anni dal comitato “Barriera di Milano Torino Nord”. Guidati da Angelo Martino, il suo storico presidente, i cittadini del quartiere della Sesta circoscrizione – dal 2008 a oggi – hanno più volte interpellato le istituzioni per chiedere sicurezza sul territorio. Raccogliendo firme e presentando esposti, alcuni dei quali caduti nel vuoto.

«Ma in tutti questi anni – racconta Angelo -, abbiamo ottenuto sia vittorie che sconfitte. Non è certo stata una sfida facile». La guerra allo spaccio, condotta senza mai fare un passo indietro, ha portato soprattutto i pensionati a scendere in strada di sera, sia in inverno che in estate, per cacciare i delinquenti. Un gruppo vivace di veterani del territorio che al primo posto della loro lista ha sempre messo la guerra ai terribili venditori di morte. Tanto i pusher quanto i tossici che per anni hanno preso in ostaggio il parco Sempione, costruendo persino una baracca, poi demolita, per drogarsi lontano dagli occhi dei passanti.

Tra le altre battaglie spicca la riqualificazione della vecchia officina di via Verres (ancora in piedi) e la demolizione dell’ex officina Carlin, occupata dai disperati. E la pulizia delle strade, altro cavallo di battaglia del comitato che più volte – grazie al Diritto di Tribuna – è stato audito a Palazzo Civico per parlare dei problemi del territorio.