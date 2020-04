Lotta al coronavirus: orgogliosi di questa Italia e delle sue incomparabili bellezze

L’Italia? Un capolavoro di arte, cultura, sapori e tradizioni. Da Nord a Sud. Dove esiste al mondo un Paese così ricco di tesori? Chiese, monumenti, paesaggi mozzafiato, prelibatezze gastronomiche e piatti tipici: ammiriamo le sue perle più scintillanti, a maggior ragione in questo momento buio, caratterizzato dall’epidemia di coronavirus, godendoci una “passeggiata virtuale” tra le città d’arte (e non solo) del Belpaese. Perché noi…restiamo in Italia. E siamo orgogliosi di questa Italia. Ora più che mai.