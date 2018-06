Lotta alla “malamovida”: nuove regole in vigore dall’1 luglio al 30 novembre

Entreranno in vigore dal primo luglio al 30 novembre, in via sperimentale, le nuove regole per contrastare la cosiddetta “malamovida” a Torino. Prevedono tra l’altro il divieto di vendita di alcolici da asporto a partire dalle ore 21, come previsto dal nuovo articolo 44 ter del regolamento di polizia urbana approvato la scorsa settimana dal Consiglio comunale.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE SACCO

La delibera sulla definizione delle aree di applicazione del nuovo articolo arriverà domani in giunta per il via libera e il divieto, ribadisce l’assessore al Commercio Alberto Sacco, “riguarda esclusivamente la vendita da asporto e non il consumo nei locali”. La delibera che sarà approvata domani contiene anche le indicazioni delle Circoscrizioni sulle aree in cui applicare le restrizioni.

LE RICHIESTE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Richieste sono arrivate dalle Circoscrizioni 4, 6, 7 e 8 e riguardano aree piuttosto ampie del quartiere. Per il momento il regolamento sara’ applicato alle stesse aree dello scorso anno e verranno poi avviati approfondimenti e confronti sulle richieste di estensione delle Circoscrizioni.