Lotteria Italia, la dea bendata bacia Torino: biglietto da un milione venduto a Mirafiori [LE FOTO]

Il tagliando fortunato è stato acquistato in un bar di corso Traiano. In Piemonte anche due premi da 50mila euro e dieci da 25mila

La dea bendata bacia Torino. E’ stato venduto in un bar tabaccheria di corso Traiano 158, nel quartiere Mirafiori, il biglietto della Lotteria Italia (serie P 386971, abbinato ad Alessandro Gassman) che vale un milione di euro. Si tratta del quarto premio più alto tra quelli messi in palio nel concorso di quest’anno. Con la vincita di ieri, il capoluogo piemontese si conferma super fortunato: l’anno scorso, infatti, finirono in provincia di Torino, rispettivamente a Rosta e Pinerolo, il terzo (da 1,5 milioni) ed il quarto premio (da 1 milione).

PIEMONTE, REGIONE “FORTUNATA”

In Piemonte sono finiti anche due premi da 50mila euro e dieci premi da 25mila euro: i tagliandi vincenti sono stati venduti a Nichelino, Borgaro Torinese, Asti, Belforte Monferrato, Castello d’Annone e Castelnuovo Scrivia (entrambi i paesi con una doppia vincita: due, infatti, i biglietti vincenti venduti qui), Piossasco e Sant’Antonino di Susa.

PARTE LA CACCIA AL FORTUNATO

“Il nostro è un quartiere operaio, di lavoratori, di periferia: speriamo che quei soldi siano andati a qualcuno che ha bisogno. Potrebbe essere qualcuno della Fiat”, commenta Mimmo Lamusta, padre del titolare. L’uomo ha saputo della vincita milionaria stamattina. “Ieri dormivo – spiega – Ma alle 6 il telefono ha iniziato a suonare”. Ed ora tutti nel bar si chiedono chi sia il fortunato vincitore. “Prima avevamo un’altra attività e avevamo venduto un biglietto da 500mila euro con un gratta e vinci – aggiunge il titolare Riccardo Lamusta – Nessuno, però, si è mai presentato a ringraziare. Magari questa volta farà un salto”.

VIA VAI DI CURIOSI NEL BAR

Del vincitore, tuttavia, non c’è traccia. Di curiosi, invece, è un continuo via vai. “Hai vinto tu?”, chiede qualcuno. “Magari! – risponde un altro – Non sarei qui a prendere il caffè. Un milione di euro? Io cambierei vita”. C’è chi si presenta con una giocata: “metta le mani sul mio biglietto. Non si sa mai…”.

IL VINCITORE E’ DELLA ZONA?

“Il vincitore dovrebbe essere una persona di qua” prosegue il titolare della ricevitoria. Magari, prosegue “abita nelle vicinanze, nel quartiere. Il condizionale, in questi casi è d’obbligo. La mia attività è frequentata, infatti, principalmente da persone della zona; anche se spesso vengono pure persone di passaggio”.

Foto di Francesca Lai