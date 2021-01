Lotteria Italia, in Piemonte 4 biglietti vincenti da 50mila euro e 8 da 25mila

Dopo l’exploit milionario dello scorso anno a Torino (biglietto da 5 milioni di euro), il Piemonte non figura tra i cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia. La regione, però, può comunque considerarsi fortunata visto che, come riferisce Agipronews, si piazza al secondo posto per le vincite di seconda categoria, dopo il Lazio, con quattro tagliandi da 50 mila euro ciascuno (due a Torino, uno a Omegna e uno a Cuneo), per un bottino totale di 200mila euro. Otto, invece, i biglietti da 25mila euro vincenti.

I BIGLIETTI VINCENTI DA 50 MILA EURO:

serie L numero 252078 venduto a Torino

serie D numero 185616 venduto a Torino

serie L numero 297508 venduto a Omegna

serie A numero 439501 venduto a Cuneo