Lotteria Italia, a Torino i 5 milioni

Lotteria Italia, la fortuna bacia Torino. Proprio qui è stato venduto il biglietto da 5 milioni di euro, il più ricco (O 005538 il numero del tagliando) in palio. A comunicarlo Amadeus durante la trasmissione ‘I soliti ignoti’ andata in onda su Rai 1. E in città, ovviamente, è già partita la caccia al neo-milionario. A Torino (L 288423) e Piscina (E 323839) venduti anche due biglietti vincenti di seconda categoria (valore 100mila euro ognuno). Un anno fa la capitale sabauda si era “aggiudicata” il quarto premio, quello da un milione di euro. Due anni fa erano state Rosta e Pinerolo a “portarsi” a casa rispettivamente un milione e mezzo e un milione. Da segnalare, secondo i dati di Agipronews, che quest’anno la vendita complessiva dei biglietti ha fatto registrare, sul territorio nazionale, un calo del 3,4 per cento rispetto all’anno scorso. In controtendenza Torino dove c’è stato un aumento della vendita dei tagliandi pari al 3,2 per cento (da 219.000 a 226.000).

Ecco i dettagli degli altri 4 premi più ricchi:

2 premio (2.500.000): il biglietto P 463112 è stato venduto a Gonars (Udine)

3 premio (1.500.000): il biglietto N 121940 è stato venduto a Roma

4 premio (1.000.000): il biglietto C 127922 è stato venduto a Erba (Como)

5 premio (500.000): il biglietto P 370303 è stato venduto a Lucca

Ecco i dettagli per i biglietti vincenti di seconda categoria (100mila euro)

C 497235 ROMA; L 064678 CASTELLARANO (REGGIO EMILIA); E 237293 ROMA; E 235721 ROMA; N 221621 MOLFETTA (BARI); F 409216 SALERNO; D 133481 PAVIA; E 346697 TORINO DI SANGRO (CHIETI); P 431020 PALO DEL COLLE (BARI); P 412570 LAVIS (TRENTO); M 059274 RICCIONE; L 288423 TORINO; E 468061 FRASCATI (ROMA); A 473573 TORTONA (ALESSANDRIA); M 160464 TRIESTE; P 475690 ROMA; N 065499 NAPOLI; M 003332 SALERNO; A 351631 PARMA; E 323839 PISCINA (TORINO)