L’ottimismo ai tempi del coronavirus: “Ciao passante! Condividi con noi un pensiero positivo”

L'iniziativa di due studentesse: un cartellone affisso alla finestra di un appartamento di via Lombroso a San Salvario

L’ottimismo ai tempi del coronavirus. “Ciao passante! Siamo Alessandra e Isabella. Condividi con noi un pensiero positivo”. Lo hanno scritto due studentesse torinesi in un cartellone affisso alla finestra di un appartamento di via Lombroso a San Salvario (dove abitano). Un “invito” simpatico rivolto a quei pochi viandanti che si trovassero, causa lavoro o impellenti necessità, a passare da lì, così da condividere pensieri ed emozioni in questi momenti di forte emergenza. Perché anche durante isolamento e quarantena è sempre bene pensare “positivo”.